Dit is waarom je eieren bij voorkeur gekoeld en op de kop in de doos bewaart

Zet jij je eieren los in het speciale rekje van de koelkastdeur, of bewaar je ze buiten de koelkast? Er zijn verschillende redenen om eieren gekoeld te bewaren in de doos. Het maakt hierbij niet uit of het een kartonnen of plastic doosje is. Zo trekt de geur van ander voedsel niet in het ei, blijft hij langer vers, en smaakt je eitje het beste.

Condensvorming

Eieren blijven het langst houdbaar bij een koude temperatuur; vier graden is ideaal. Temperatuurschommelingen zorgen voor condensvorming, en een vochtige schaal maakt het makkelijker voor schadelijke bacteriën om het ei binnen te dringen. Dit is nog een reden om de eieren niet uit te stallen in de koelkastdeur.

Maar waarom staan eieren in de supermarkt dan niet in de koeling? Dit is wederom vanwege de condensvorming. Winkels kiezen ervoor om de temperatuur en vochtigheidsgraad van eieren zoveel mogelijk gelijk te houden vanaf het moment dat de kip het ei legt tot aan het moment dat het in je boodschappenmandje belandt.

Zet je eieren op de kop

Er is nog een truc om je eieren zo lang mogelijk in fris en fruitige conditie te houden. Draai ze om in de doos, zodat de bolle kant naar boven en de spitse kant omlaag wijst. Er zit namelijk een luchtzakje met bacteriën aan de bredere kant – dat kun je zien wanneer je een gekookt ei uit de schaal haalt. Als dit zakje tegen de dooier aanzit, bederft het ei sneller.