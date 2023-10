Maak deze spullen nooit schoon met een microvezeldoekje

Een microvezeldoekje is superhandig. Door zijn enorme absorptievermogen en statische eigenschappen kun je er 1001 dingen in en om het huis mee afnemen en schoonmaken. Maar let op: je waardevolle glazen en houten bezittingen kunnen erdoor beschadigen. Margriet legt uit hoe je ze wél goed schoonmaakt.

Brillen en spiegels

Stof en vetvlekken zijn direct te zien op een spiegel of bril. Het is verleidelijk om er een microvezeldoekje overheen te halen, maar doe het niet. Hiermee poetsen kan krasjes achterlaten op het glas, zeker als het microvezeldoekje al wat ouder is. Er zitten dan ongetwijfeld wat kleine vuildeeltjes, zoals minieme zandkorreltjes in de vezels van de stof, waardoor beschadigingen op kunnen treden. Maar daarom je spiegel schoon met een zachte, katoenen doek. Maak je bril schoon met een wegwerpbrillendoekje.

Glanzende meubels

Meubels met een glanzend laagje zijn erg krasgevoelig. Ga daarom niet met een microvezeldoekje over dit soort meubels heen. Zo voorkom je dat het glanzende laagje beschadigt, ruwer wordt, en je prachtige meubel er uiteindelijk dof uit gaat zien. Ook maak je het materiaal statischer, waardoor het meer stof aantrekt. Kies bij het schoonmaken voor een zachte, katoenen doek met een beetje warm water.

Bewerkt hout

Ook houten objecten worden er niet bepaald mooier op, wanneer je ze afneemt met een microvezeldoekje. Vaak zit er een beschermlaagje om het hout, zodat er geen vocht in kan trekken. Deze laag kan kapotgaan door te boenen met een microvezeldoekje, waardoor het materiaal voorgoed beschadigd kan worden en kan gaan vlekken. Gebruik liever een gewoon vaatdoekje of de zachte kant van een spons, in combinatie met een sopje van water en groene zeep of schoonmaakazijn. Om een lastige vlek weg te krijgen, kun je ook een paar drupjes olijfolie gebruiken.