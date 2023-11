Zijn winterbanden voor de (elektrische) fiets wat voor jou?

Veel autorijders hebben wel een setje winterbanden liggen, die ze rond deze tijd weer omwisselen voor de zomervariant. Maar er bestaan ook speciale winterbanden voor (elektrische) fietsen en sportfietsen. Wat is de meerwaarde hiervan, en moeten winterse fietsers in Nederland dit overwegen?

Er zijn verschillende soorten winterbanden voor fietsers. Zo heb je de sneeuwbanden, waarmee je meer grip hebt op de weg en de remweg korter is. Ook zijn er ijsbanden met metalen nopjes die zorgen voor meer grip op een gladde weg. “Voor zowel elektrische als gewone fietsen geldt dat deze banden zorgen voor meer grip tijdens winterse omstandigheden,” vertelt Kees Bakker van de Fietsersbond in de Margriet.

Alleen bij sneeuw en ijs

Van toegevoegde waarde op de Nederlandse wegen wil Bakker echter niet spreken. “Het zijn heel specifieke soorten banden die je eigenlijk alleen kunt en moet gebruiken als er sneeuw of ijs ligt. In een normale situatie zijn ze heel erg onpraktisch. Het is dus niet nodig om preventief je banden te wisselen naar winterbanden.”

Sterker nog, te vroeg wisselen zorgt voor slijtage. “Op ijsbanden zitten metalen nopjes die er bij ijs voor zorgen dat je meer grip hebt op het wegdek. Maar als er geen ijs ligt, doen deze nopjes niets. Het enige wat er gebeurt is dat ze heel snel slijten. Gebruik ze dus niet zonder ijs.”

Weinig toegevoegde waarde in NL

Hetzelfde geldt voor sneeuwbanden. “Ze doen weinig voor je fiets. Je zou ze er eventueel om kunnen doen, maar de toegevoegde waarde is klein. Je gewone banden werken net zo goed”, legt Bakker uit.

Waarom zijn er dan überhaupt winterfietsbanden in de handel? “Heel fanatieke fietsers of mensen met een sportieve fiets hebben er profijt van. Daarbij is nog steeds wel de voorwaarde dat je veel fietst in winterse omstandigheden. Maar voor de gewone fietser is het dus niet nodig. Je zou het kunnen overwegen als we een heel strenge winter hebben, waarbij er wekenlang sneeuw ligt, maar dan moet dat eerst nog weer een keer gebeuren.”