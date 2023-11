Moet je nu wel of geen olie en zout aan de kokende pasta toevoegen?

Veel mensen voegen olijfolie en zout toe aan het pastawater om te voorkomen dat de pasta aan elkaar gaat plakken en om de pasta eerder gaar te krijgen. Maar heeft dit eigenlijk wel echt het gewenste effect?

Doen of niet?

Olie is hydrofoob, wat betekent dat het niet met het kookwater vermengt, maar er bovenop blijft drijven. De pasta zal dan tijdens het koken ook niet minder aan elkaar blijven plakken na toevoeging van een scheutje olie. Wel geeft het een zacht aroma af, en bij het afgieten zal er wel een klein beetje olijfolie blijven kleven aan de pasta, waardoor de pasta minder plakt.

Wat is de juiste kookwijze?

Het is beter om tijdens het koken een paar keer door de pasta te roeren. Gebruik een ruime pan met voldoende water, en zorg dat je de pasta na het afgieten warm mengt met de saus. Zo voorkom je volgens 24kitchen een pastabol.

Gaart pasta sneller in zout water?

Nee, zout geeft wel smaak aan het pastawater, maar zorgt er niet voor dat het deegproduct eerder gaart. Het kookpunt van zout water is wel hoger, maar je zult de hele zoutpot in de pan moeten gooien om het effect hiervan te zien, en dan is de pasta uiteraard oneetbaar geworden. Het zout in het pastawater heeft dus een verwaarloosbaar effect op het kookpunt.