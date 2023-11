Heb je het altijd koud? Met deze tips krijg je het binnen en buitenshuis lekker warm

Ben jij zo'n koukleum die altijd koude handen, koude voeten en een koude neus heeft, terwijl je huisgenoten er lekker warmpjes bij zitten? Er zijn gelukkig een aantal opwarmtips die je door deze barre wintertijden heen kunnen helpen zonder de kachel op de maximale stand te zetten.

De juiste kleding (veel laagjes)

Draag buitenshuis een muts, want je verliest veel warmte via je hoofd. Kies voor een fijngebreide wollen trui en kleed je in laagjes in deze volgorde: thermo-ondergoed, fleece of wol (bijvoorbeeld een trui of vest) en een winddichte en waterafstotende jas.

Thermokleding

Draag thermosokken, thermoleggings (onder je broek) en thermoshirts. Wanneer je schoenen met een voering van wol of wollen sokken in je schoenen neemt, krijg je nooit meer koude voeten. Er zijn zelfs inlegzooltjes te koop die je met een afstandsbediening kunt verwarmen.

Wanten

Kies niet voor handschoenen, maar voor wanten. Die geven meer warmte omdat er nog wat ruimte is voor warme lucht tussen je vingers. Ook warmen je vingers elkaar zo lekker op.

Niet meer koud in bed

Voorkom dat je voeten als ijsklompjes aanvoelen in bed en met geen mogelijkheid nog opwarmen, zelfs niet onder een dikke laag dekens. Warm het bed van tevoren al wat op met een elektrische deken of kruik. Een warme douche voor het slapengaan doet ook wonderen.

Bewegen zorgt voor warm gevoel

Al is het koud buiten, wanneer je je goed aankleedt zoals hierboven beschreven, dan zorgt een wandeling buiten de deur voor een goede doorbloeding in je lijf. Hierdoor krijg je het lekker warm en zul je daar bij thuiskomst nog lang plezier van hebben.