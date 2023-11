Geniale truc om je parfum langer lekker te laten ruiken

Hoe lekker ook, de geur van je parfum vervliegt toch altijd weer vrij snel. En je bent niet altijd in de gelegenheid om weer nieuwe op te doen. Gelukkig is er nu een handig trucje waardoor de geur veel langer blijft hangen.

Of eigenlijk zijn het twee trucjes. Het begon een tijd geleden met een lifehack die rondging op social media met vaseline: smeer eerst een beetje vaseline op je huid en daarna parfum eroverheen. Metro testte dit en het bleek extreem goed te werken. De vaseline vertraagt de verdamping van je parfum waardoor je langer lekker ruikt.

Maar dat kan ook nog eenvoudiger, blijkt uit een filmpje op Facebook: mix de vaseline van tevoren al met je parfum. Dat werkt als volgt: stop een potje vaseline in een bak met heet water, zodat de vettige substantie vloeibaar wordt. Spuit vervolgens zes tot acht keer met je favoriete parfum in het potje. Even roeren en dan hup de koelkast in. De vaseline verandert dan in een heerlijk geurende crème waarmee je de hele dag lekker ruikt.