IJskoude voeten? Tijd om de peperbus erbij te pakken

Het is dit weekend winters koud, de gevoelstemperatuur tikt de min 5 graden aan. Als je lang buiten bent dan worden je handen en voeten steenkoud, omdat al het bloed naar het centrum van je lichaam stroomt. Zeker als je stil zit op de voetbaltribune of lang door de velden gaat fietsen, kun je wel een paar onconventionele trucs gebruiken om de warmte in je vingers en tenen te behouden.

Kern van je lijf goed inpakken

Zorg er eerst voor dat je kern warm blijft door je hele lijf goed in te pakken met onder andere thermokleding, een dikke winterjas, sjaal en muts. Kies voor wollen sokken, die zijn warmer dan katoen. Als je schoen ruim genoeg zit, dan kun je meerdere sokken over elkaar dragen om de kou af te blokken. Maar prop strakke schoenen niet vol, want dan is er geen ruimte voor stilstaande luchtlaagjes binnenin de schoen die goed isoleren.

Isolerende luchtlaagjes

Vanwege dezelfde luchtlaagjestheorie kun je ook kiezen voor het dragen van een panty of strakke sportbroek onder je normale broek. Kies voor wanten in plaats van handschoenen; hierdoor kunnen je vingers elkaar omwarmen en werkt de luchtige isolatielaag beter.

Inpeperen

Koude handen kunnen altijd nog opwarmen in de broekzakken of tegen je warme torso, maar die arme tenen zijn – eenmaal steenkoud – totaal aan hun lot overgeleverd. Peper daarom je sokken en schoenen in! Peperkorrels in de schoenen schijnen ook te werken, maar dit loopt minder comfortabel. Vooral sporters maken tijdens barre condities van dit foefje gebruik, schrijft HLN.

Wanneer je de voeten en tenen beweegt, dan beginnen je voeten te zweten en zorgt de gemalen peper voor een betere doorbloeding. Je tenen blijven zo langer warm. Maar let wel op, zeker als je de peper direct aanbrengt op de huid: je voeten kunnen nog wel enkele uren (lichtjes) prikken achteraf, ook als je onder de douche gaat staan.

Wetenschappers weten niet exact wat de oorzaak is van dit effect. Het lijkt erop dat de poriën openen wanneer de voeten transpireren, waardoor peper naar binnen komt. Het prikkelende effect kan een brandend gevoel geven bij de vrije uiteinden van de huidzenuwen. Dermatologen gebruiken wel eens een pepercrème om gevoel op te wekken bij gevoelloze voeten.