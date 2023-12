Diepvriesgroente gezonder dan verse? Nee hoor

De laatste tijd leerden we dat diepvriesgroenten gezonder zouden zijn dan verse groenten, omdat ze direct na de oogst worden ingevroren waardoor voedingsstoffen beter behouden blijven. Dat lijkt nu toch niet het geval: verse groenten zijn net zo gezond.

Zowel ingevroren als vers verliezen groenten een deel van hun voedingsstoffen. Dat komt door het vochtverlies vlak na het plukken, maar ook bij het snijden en schillen. Ook krijgen groenten soms niet de kans om helemaal rijp te worden. Al met al blijven er ongeveer evenveel voedingsstoffen behouden in verse en diepvriesgroente.

Groenten uit een pot zijn wel minder gezond. Er wordt zout en suiker aan toegevoegd om ze langer houdbaar te maken. Ook worden de groenten voorgekookt waardoor er voedingswaarden verloren gaan. Het helpt om de groenten uit blik of pot even voor te spoelen, zodat je wat zout en suiker wegspoelt.

Verder geldt: kort koken in weinig water is beter. En stomen is nog beter.