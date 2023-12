Slecht humeur? Met dit trucje ben je in 10 minuten weer vrolijk

Het is mistig en koud buiten. Het wordt weliswaar warmer, maar dan gaat het weer regenen. Kortom, alleen het weer is al genoeg reden om je goede humeur te verliezen. Gelukkig is er een eenvoudig trucje waardoor je je binnen tien minuten weer beter voelt.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen lieten proefpersonen, van wie de helft gevoelig was voor depressies, één positieve levensles benoemen en daarna tien minuten fantaseren over een ervaring in een droomwereld. Bij alle proefpersonen verbeterde het humeur direct.

Een reeks andere experimenten bevestigde de bevindingen: al na tien minuten blij dagdromen voelen we ons beter, ook als je gevoelig bent voor neerslachtigheid. Hoe dat dagdromen eruitziet? Je kunt gewoon denken aan iets leuks dat je hebt meegemaakt of aan positieve dingen in de toekomst. Je hoeft je nadrukkelijk geen ideale situatie voor te stellen. Dat zou alleen maar niet realistisch zijn en juist tot negatieve gedachten kunnen leiden.