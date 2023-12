Wat je moet doen als je ‘s nachts wakker wordt en niet meer kunt slapen

Weinig vervelender dan 's nachts wakker worden en dan niet meer kunnen slapen. Wat je ook probeert, je bent klaarwakker en er lijkt weinig te zijn wat je weer in slaap kan brengen. Een slaapexpert heeft daar mogelijk een oplossing voor.

Deskundige Biquan Luo komt met een tweestappenplan. In eerste instantie moet je gewoon in bed blijven liggen als je wakker wordt. Probeer jezelf te ontspannen met ademhalingsoefeningen of bijvoorbeeld witte ruismachines. Kijk vooral niet op de klok of op je telefoon.

Lig je na een kwartier nog steeds wakker dan volgt stap twee: ga uit bed en zoek een relaxte plek in huis op. Daar ga je iets doen wat je kalmeert, bijvoorbeeld een boek lezen of een kopje thee drinken.

En nog steeds geldt: blijf van je telefoon af. "Het kijken naar de tijd kan de stress vergroten waardoor je moeilijker weer in slaap valt”, aldus Luo bij Fox News. "Bovendien, als je op je telefoon kijkt hoe laat het is, kan de inhoud van de telefoon te stimulerend zijn, wat je er verder van weerhoudt om te ontspannen en in slaap te vallen.”