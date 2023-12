5 tips voor wie gaat gourmetten: zo krijg je de lucht weer uit je huis

Gourmetten is nog steeds razend populair tijdens kerst, vooral in het zuiden van het land. Maar er is één groot nadeel: nadien stinkt niet alleen de hele woonkamer, maar ook je kleding en zelfs je haar. Hoe verminder je de ellende?

Ventileer

Zet de afzuigkap aan, ook al is die in de keuken en eet je in de woonkamer. Het helpt toch. En doe een paar raampjes open. Koffie

Koffiebonen neutraliseren geurtjes. Gemalen koffie werkt ook, net als baking soda. Zet er een paar bakjes van in de woonkamer en laat ze de gourmetlucht absorberen. Kleine stukjes

Snijd wat je op de gourmetplaat legt in kleine stukjes. Die zijn eerder gaar en dus hoef je korter te bakken, wat leidt tot minder geurtjes. Laat je hapjes vooral ook niet te lang op de grill liggen. Natte handdoeken

Natte dingen nemen geur op. Leg dus na het bakken en braden wat natte handdoeken over de stoelen. Ze zullen de geur absorberen. Azijn

Zet een pannetje natuurazijn op het vuur, liefst met een schijfje citroen. Dan ruikt je huis ook weer sneller fris.