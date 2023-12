Zo krijg je die hardnekkige thee- en koffie-aanslag eenvoudig van je servies af

Thee- en koffie-aanslag hoopt zich op in glazen, kopjes, mokken en kannen. Dit ziet er niet bepaald smakelijk uit en geeft een smoezelige indruk. Hoe kun je deze hardnekkige aanslag op de beste manier van je servies af krijgen? Schoonmaakexpert Marja Middeldorp weet raad.

Ze legt uit dat je zelfs op het heetste programma in de vaatwasser de bruine vlekken niet verdwijnen. Hoe pak je het dan aan? “Vul je kopjes met een oplossing van één deel zout en twee delen water en laat dat een nachtje staan”, zegt Middeldorp in het AD. “Je zult zien dat de kopjes de volgende dag weer blinkend schoon zijn.”

Nog zo’n lastige om goed schoon te krijgen: de thee- en koffiekan. “Met zout en azijn lukt dat wel”, legt de schoonmaakexpert uit. “Dat los je op in de pot en vervolgens ga je er even met de afwasborstel doorheen. Daarna nog wel een paar keer goed naspoelen en schoon is je koffiepot weer.”