Heb je nog geen nieuwe kalender hangen? Pak dan gerust de uitvoering van 1996 er weer bij

Bijna de hele wereld gebruikt de gregoriaanse kalender, genoemd naar paus Gregorius XIII, die hem in 1582 afkondigde. Dat betekent dat we dit jaar weer een schrikkeldag mogen verwelkomen, maar ook dat na 28 jaar de dagen op de kalender weer hetzelfde zijn.

“Goed nieuws voor iedereen die nog steeds ergens een Tatjana Šimić kalender van 1996 heeft hangen: in 2024 kloppen alle weekdagen weer met de datums, dus je kunt hem gewoon weer gebruiken”, schrijft aardwetenschapper Sam Gerrits op X.

Alleen de Paas-, Pinkster- en Hemelvaartdata kloppen niet. En Koninginnedag (30 april) werd in 2013 voor het laatst gevierd. Sinds 2014 staan we met z'n allen op 27 april in het oranje uitgedost op Koningsdag.

Het gemiddelde gregoriaanse jaar duurt 365,2425 dagen (365 dagen, 5 uur, 49 minuten en 12 seconden). Binnen een cyclus van 400 weekjaren zijn er 71 weekjaren van 53 weken. Binnen een cyclus van 28 weekjaren (in bijvoorbeeld de periode 1900-2099) zijn er 5 weekjaren van 53 weken.

Op Marktplaats staat een piekfijne Tatjana-kalender uit 1996 in de etalage. “Verleidelijk”, aldus wetenschapper Casper Hulshof: