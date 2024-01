Met deze doodeenvoudige hack krijg je veel meer volume in je haar

Valt je haar droog en futloos naar beneden de laatste tijd? Veel mensen hebben daar last van in de winter. Maar natuurlijk weet TikTok een oplossing. Het is een heel simpel trucje en voor je het weet heb je weer een wilde bos haar.

Hoe het werkt? Eerst maak je je haar flink nat. Daarna maak je met een puntkam een zigzagscheiding. Wacht dan tot je haar helemaal droog is of föhn het droog. Vervolgens doe je je haar weer in een normale scheiding. En voilá, het ziet er veel volumineuzer uit.

Deze tiktokker laat zien hoe het moet: