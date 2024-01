Deze tien verrassende dingen zijn geschikt voor de vaatwasser

Je afwasmachine is veel veelzijdiger dan je denkt. Behalve borden en kopjes kun je er nog allerlei andere dingen in kwijt. En dat is handig, want wat in de machine past, hoef je zelf niet meer te poetsen.

Deze tien items kun je met een gerust hart in de vaatwasser stoppen:

1. Hoeden en petten

Plaats de petten in het bovenste rek en gebruik niet te veel afwasmiddel.

2. Sportspullen, zoals scheen- of gebitsbeschermers

Neem een licht programma zonder afwasmiddel.

3. Aardappels

Ook hier voor geldt: kies een kort spoelprogramma en laat uiteraard het afwasmiddel achterwege.

4. Sneakers

Sneakers kunnen ook in de wasmachine, maar dat kan slecht zijn voor je schoenen of het apparaat. Dan kun je ze dus ook in de afwasmachine stoppen.

5. Douchekop

Deze was je gewoon met de gebruikelijke borden en kopjes mee.

6. Wieldoppen van je auto

Spoel de modder er een beetje af en zet ze daarna in de afwasmachine met een eetlepel azijn of het gebruikelijke wasmiddel.

7. Namaakplanten

Zijn je planten gemaakt van plastic? Hup, de vaatwasser in.

8. Gereedschap

Zolang ze metalen of plastic handvaten hebben, kunnen ze zo mee in de vaatwasser. Wel goed afdrogen naderhand, anders kunnen ze roesten.

9. Het rooster van de afzuigkap

Het is een lastig karwei om het stoffige, vettige afzuigkaprooster schoon te boenen. Stop het plakkerige ding gewoon in de vaatwasser, en klaar.

10. Plastic speelgoed

Ook handig vanwege de moeilijk te bereiken gaatjes en kiertjes: speelgoed in de vaatwasser. Met de hand is het vaak lastig om het écht schoon te krijgen.