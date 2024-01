Motor aan of uit? Zo maak je de autoruiten het snelste ijsvrij

Het is een van de meest vervelende klusjes op een koude ochtend: de ruit van je auto krabben. Velen zetten daarvoor vast hun motor aan, in de hoop dat de auto wat opwarmt. Dat is in elk geval geen goed idee. Dit is hoe het wel moet:

1. Laat de motor uit

Je motor alvast warm laten draaien, kun je beter niet doen. "Het is erg slecht voor het milieu en heeft amper zin", zegt Ad Vonk van de ANWB tegen RTL Nieuws. "De auto moet echt rijden om warm te worden. Stilstaand warmt hij te weinig op en het is ook nog eens schadelijk voor je motor."

2. Koop een goede krabber

Een cd in plaats van een krabber? Doe het niet, het kan krassen op je ruit veroorzaken. Ook goedkope krabbers zijn slecht voor het raam van je auto. Menno Kuipers van Kwik Fit adviseert verder nog om niet te veel kracht te zetten bij het krabben. Dat kan leiden tot scheurtjes of barstjes.

3. Gebruik geen water

Koud water bevriest al snel weer en warm water kan er door het grote temperatuurverschil voor zorgen dat een sterretje of barstje uitgroeit tot een grote scheur. "Om die reden is het ook niet slim om in de zomer je airco vol aan te zetten bij een hete auto, zo barst je ruit ook makkelijk", zegt Bob Werensteyn van Autotaalglas.

4. Maak schoon

Schone ruiten beslaan minder snel dan vieze ruiten. Bij het tankstation kun je speciale doekjes kopen om de binnenkant van je ruit schoon te maken.

5. Leg een deken over je raam

Je kunt een speciaal scherm of deken kopen om over de ruit te leggen, zodat hij niet bevriest. Gebruik geen kranten. "Die kunnen bevriezen en dan krijg je ze er niet meer vanaf. Een vuilniszak kan bij lichte vorst nog wel helpen, maar een waterafstotend scherm werkt het beste," aldus Kuipers.