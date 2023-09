Dramatische beelden: Vliegtuigstunt op ‘gender reveal party’ gaat gruwelijk mis

Sommige koppels vinden het geweldig om het geslacht van hun aankomende baby samen met vrienden en familie te ontdekken. Ze laten zich verrassen door een zee van roze of blauwe ballonnen, terwijl confetti of vuurwerk wordt afgeschoten. Een spectaculaire 'gender reveal party' werd een Mexicaanse stuntpiloot helaas fataal.

Op de beelden is te zien hoe een stuntvliegtuig in San Pedro, Mexico, laag overvliegt en een roze wolk uitstort over de menigte. Terwijl het gelukkige stel elkaar gelukkig in de armen vliegt en de omstanders juichen om het babymeisje in de buik, zien we hoe een vleugel van het vliegtuig afbreekt. De 32-jarige Luis Angel N. stort even verderop neer en overleeft het ongeluk niet.