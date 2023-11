Bekijk dashcambeelden van een levensgevaarlijke spookrijder op de A10

Een nietsvermoedende automobilist reed op de linkerbaan van de A10 bij Amsterdam, toen hij opeens in de koplampen keek van een spookrijder die voor levensgevaarlijke situaties zorgde. Kilometerslang reed de bestuurster tegen het verkeer in, waardoor meerdere auto's op elkaar botsten.

De vrouw reed volgens de politie 'enkele kilometers met 100 kilometer per uur' op de A10. Automobilisten konden haar dinsdagavond in het donker en in de regen ternauwernood ontwijken.

In totaal leidde de idiote actie tot drie ongelukken, waarbij op de A10 Zuid vier auto's op elkaar klapten. "Het was zo onwerkelijk, zo angstaanjagend. Dan sta je nog wel even te shaken op je benen", aldus een getuige. Het rijbewijs van de vrouw is door de politie afgepakt.

De beelden zijn door videosite Dumpert gedeeld op X: