Feel Good TV: Louis van Gaal danst en loopt polonaise bij PSV-feest

PSV heeft zich na een memorabele avond geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. De Eindhovense voetbalclub boog in en tegen Sevilla een 2-0 achterstand om naar een 2-3 overwinning. Voormalig topcoach Louis van Gaal was erbij, keek ernaar en feestte volop mee.

Van Gaal mag dan adviseur zijn van de raad van commissarissen van Ajax, hij ging graag in op de uitnodiging van PSV om bij het feest aanwezig te zijn. Op beelden is te zien hoe hij danst, zingt en aansluit in de polonaise. Hij deint vrolijk mee op de klanken van Engelbewaarder van Marco Schuitmaker.

“Groot denken. Ook als de concurrent een feestje viert en je er op invitatie bij bent. Er is al genoeg zurigheid in de wereld. Mooi dus dat Van Gaal dit feestje meeviert bij PSV”, schrijft AD-sportverslaggever Rik Elfrink op X.

