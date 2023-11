Elon Musk vreest ondergang X en scheldt boycottende adverteerders uit: “Go f*ck yourself”

Elon Musk denkt dat de adverteerdersboycot op X, het voormalige Twitter, het bedrijf om zeep gaat helpen. In een interview met CNBC op The New York Times DealBook Summit gaat de megalomane Zuid-Afrikaan volledig los op de bedrijven die vanwege zijn antisemitische tweets niet meer willen adverteren.

"Als iemand me gaat proberen te chanteren met reclame, met geld, dan zeg ik 'go fuck yourself'. Is dat duidelijk? Ik hoop dat het duidelijk is. Dat is hoe ik me voel", aldus een briesende Musk. "Dit gaat het bedrijf om zeep helpen, en de hele wereld zal weten dat die adverteerders het bedrijf om zeep hebben geholpen. We zullen het tot in detail vastleggen."

De X-eigenaar en Tesla-topman reageerde onlangs instemmend op een antisemitische post op X waarin werd beweerd dat 'Joden de haat tegen blanken aanwakkeren'. Hij schreef daar 'je spreekt de waarheid' bij. Grote bedrijven, waaronder Walt Disney, IBM en Apple hebben zich onder andere vanwege deze antisemitische uitlatingen afgekeerd van het platform.

Ook Nederlandse bedrijven besloten te stoppen met adverteren op X. Deze week kondigde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), na telecombedrijf VodafoneZiggo, webwinkel Bol en de Nederlandse Loterij, aan om de stekker uit de samenwerking te trekken.