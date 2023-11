Cristiano Ronaldo voor ruim één miljard euro (!) aangeklaagd vanwege NFT’s en Binance-promotie

Amerikaanse schuldeisers willen een som van meer dan 1 miljard euro zien van Cristiano Ronaldo (38), omdat de stervoetballer hen met zijn promotie voor de cryptobeurs Binance en zijn CR7-NFT-collectie heeft aangezet tot investeringen die op enorme verliezen uitdraaiden.

“Together, we chance the game”

De fameuze rechtszaak draait voornamelijk om een flitsend reclamefilmpje dat vlak voor de start van het WK in Qatar werd uitgebracht, op een moment dat Cristiano Ronaldo volop in de picture stond vanwege zijn vertrek bij Manchester United.

De voetballer riep in de Binance-commercial zijn 500 miljoen Instagramvolgers op om via het cryptoplatform in zijn Non-Fungible Tokens (NFT's) – een soort virtuele, verhandelbare voetbalplaatjes – te investeren. “Together, we chance the game”, aldus de Portugees.

Volgens de Amerikaanse beurswaakhond SEC moeten promotoren als Ronaldo bekendmaken hoeveel ze worden betaald om reclame te maken. "Op die manier kunnen investeerders beter nagaan of dit de juiste keuze is voor hen", stelt het SEC. "Zo begrijpen ze ook beter waarom beroemdheden die zaken in de markt zetten."

Kat in de zak

De goedkoopste NFT’s die Ronaldo aanbood, kostten zo'n 70 euro en zouden volgens Ronaldo zijn fans belonen voor hun 'jarenlange steun'. Een jaar later is de waarde van diezelfde NFT’s totaal ingestort. Je krijgt nog amper een euro voor de bewegende Ronaldo-plaatjes.

Het resultaat is dat veel investeerders zich bedrogen voelen. In dat opzicht klaagde de Amerikaanse beurswaakhond SEC afgelopen zomer al cryptobeurzen Coinbase en Binance aan voor het schenden van de regels voor beurshandel en misleiding van beleggers en toezichthouders.

Dit is de gewraakte reclamepost op het Instagram-kanaal van Cristiano Ronaldo: