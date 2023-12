Zonnewinden uit dit enorme coronale gat veroorzaken binnenkort een G1-geomagnetische storm

De zon heeft een cyclus van ongeveer elf jaar waarin haar activiteit sterk varieert. We zitten nu middenin de piek hiervan, wat bijvoorbeeld te merken is aan het Noorderlicht dat we de afgelopen maanden al meerdere keren hier hebben kunnen aanschouwen. Nu is er een gigantisch gat ontstaan in de zonnecorona, te zien op onderstaande beelden. Moeten we ons zorgen maken?

Woest ruimteweer

“Er is een enorm gat ontstaan in de atmosfeer van de zon, recht tegenover de aarde. De zonnewind die uit het gat stroomt, zal onze planeet bereiken op 4 of 5 december. De komst ervan zou geomagnetische stormen van de G1-klasse kunnen veroorzaken”, schrijft X-gebruiker Marijke Louise.

Impact valt mee

Gelukkig is de impact van een G1-storm op de Aarde slechts licht. Er kunnen wat plaatselijke storingen zijn van het elektriciteitsnet; lichte impact op de werking van satellieten; en migrerende vogels en andere dieren kunnen even de weg kwijtraken. Daarnaast is zoals gezegd het Noorderlicht duidelijker te zien.

500 km/sec

“Een coronaal gat is een tijdelijk gebied van relatief koel, minder dicht plasma in de zonnecorona waar het magnetische veld van de zon zich als een open veld in de interplanetaire ruimte uitstrekt”, gaat ze verder. De zonnewinden komen met een snelheid van ongeveer 500 kilometer per seconde op Aarde af.