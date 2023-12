Eén foto is genoeg: AI-model genereert hoogkwalitatieve bewegende beelden van mensen

We krijgen een nieuw kijkje in de wereld die AI heet. Met de applicatie Animate Anyone is het mogelijk om video's te genereren van bewegende mensen, animaties enzovoort, op basis van een enkele foto. Kijk en huiver.

Op deze manier hoef je als content creator niet eens meer op te staan uit de luie stoel. Je creërt de poses, dansjes of andere bewegingen door een stick-model aan te sturen. De nieuwe Chinese technologie, ontwikkeld door het Institiute for Intelligent Computing van de Alibaba Group, heeft een enorme potentie voor de entertainmentindustrie, maar brengt ook grote gevaren met zich mee. Zijn echte en nepbeelden in de toekomst nog wel van elkaar te onderscheiden?

Bekijk de hoogkwalitatieve bewegende beelden hier in het echt. Ook voetballer Lionel Messi komt in de software tot leven.