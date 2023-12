Nieuwste Chinese streetfood trend: Gegrilde ijsblokjes met chilismaak

Noord-Chinese straatverkopers zijn inventieve mensen, dat blijkt wel uit het feit dat ze hun clientèle wild enthousiast hebben gekregen voor pittig op smaak gebrachte, gegrilde ijsblokjes. Het water loopt de toeristen in de mond, wanneer de lekkernij voor hun neus wordt klaargemaakt.

De delicatesse vloeit voort uit een niet minder vreemd gerecht dat in dezelfde streek wordt opgediend, namelijk gegrilde stenen met knoflook en chili. Dit gerecht heet Suodiu, vrij vertaald 'zuig en laat achter', en werd lang geleden al 'gegeten' als de spoeling qua voedsel nogal dun was.

De ijsblokjes worden op de hete grill gelegd, waarna de chef er snel hete kruiden en saus opgooit. Even later worden de blokjes op een bord geserveerd aan de klant. Kijk hieronder hoe het bakproces in zijn werk gaat; let ook op de enthousiaste reactie van de eter in het item van de South China Morning Post op X.