Meer dan 360 marathons: Deze Brit rent de totale lengte van Afrika voor het goede doel

De charismatische Brit Russ Cook is bezig met een krankzinnige sportprestatie. Hij rent het totale continent Afrika van zuid naar noord, iets wat nog nooit eerder door iemand is gepresteerd, en haalt hiermee geld op voor The Running Charity. Doneer ook aan het goede doel van deze roodbebaarde held.

Onderweg maakt The Hardest Geezer de gekste dingen mee, waar hij op Youtube, X en Instagram over vertelt. Hij begon in Zuid-Afrika en heeft onderweg door woestijnen, jungles, heuvels en bergen gerend. Dagelijks doet hij tot 65 kilometer in de bloedhitte terwijl zijn team achter hem aanrijdt.

Cook stippelt zijn route met zorg uit en probeert de gevaarlijkste gebieden te ontwijken, maar toch is hij in een aantal penibele situaties terechtgekomen. Om over voedselvergiftiging en blessures maar te zwijgen. Zo is hij bestolen, met een machete bedreigd en ontvoerd in Congo. Na een aantal dagen in het bos vastgehouden te zijn, kon hij na het betalen van losgeld zijn renschoenen weer aantrekken en verder stampen op het asfalt.

Hij heeft nu, op dag 227 van zijn missie, zijn donatie-target van 100.000 Britse Pond gehaald, en hoopt een miljoen aan te gaan tikken, voordat hij in Tunesië aankomt. Help hem mee om dit doel te bereiken en steun hem bij het rennen van zijn laatste 6600(!) kilometers. Doneer hier.

Day 227 of running the entire length of Africa. Massive thank you to all of you who have donated to help us reach £100,000 on the charity fundraiser. Can we do a million before Tunisia? I back it🫡 pic.twitter.com/i83i8iikNG — Russ Cook (@hardestgeezer) December 5, 2023

Een interview met het Engelse tv-programma Good Morning Britain met Cook toen hij een maand geleden in Nigeria was: