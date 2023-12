BBC-nieuwslezer steekt middelvinger op bij start van liveshow, zegt sorry

BBC-presentator Maryam Moshiri heeft haar excuses aangeboden voor de opgestoken middelvinger die ze uitdeelde aan het publiek tijdens een live-uitzending van het BBC-journaal. Het was een 'domme grap' die alleen voor collega's was bedoeld; niet voor alle kijkers, aldus Moshiri tegen The Guardian.

Aan het begin van het nieuwsbulletin kwam ze in beeld met haar middelvinger en wenkbrauwen omhoog, maar toen ze haar fout inzag, trok ze haar gezicht direct in de plooi en sprak ze rustig over Boris Johnson, een Covid-onderzoek en Kim-Jong Un alsof er niets aan de hand was.

“Het was een grap onder collega's, het spijt me enorm dat het uitgezonden is! Het was niet mijn bedoeling dat dit zou gebeuren en het spijt me als ik iemand heb beledigd hiermee”, zegt Moshiri. Ze was aan het geinen met haar team tijdens de intro van het programma. Ze telde af met haar vingers. “Toen we bij 1 waren, stak ik mijn middelvinger op als grap. Ik had niet door dat ik het hele land op deze beelden trakteerde.”