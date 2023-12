Geweldige uitvoering van ‘Fairytale in New York’ op begrafenis van Shane MacGowan (The Pogues)

Op de emotionele uitvaart van de Ierse folkrocker Shane MacGowan werd het leven gevierd. Vrijdag werd hij begraven, en veel bekende muziek- en filmsterren bewezen de Ierse zanger van The Pogues een laatste eer tijdens de prachtige kerkdienst in Nenagh, County Tipperary.

Dansen op de begrafenis

Het hoogtepunt was misschien wel de uitvoering van de kersthit 'Fairytale of New York' door de voormalige Pogues-leden, zanger Glen Hansard en zangeres Lisa O'Neill. Familieleden van MacGowan kwamen bij het horen van het refrein van hun stoel, vielen elkaar met een brede lach in de armen en begonnen te dansen.

De koek was op

MacGowan stierf op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van hersenvliesontsteking. Hij sukkelde al een aantal jaar met zijn gezondheid, zat sinds 2015 in een rolstoel vanwege een bekkenbreuk en kampte een groot gedeelte van zijn leven met drugs- en alcoholproblemen.

Nick Cave, Bono en Johnny Depp

Op de uitvaart waren ook tal van acteurs en beroemdheden aanwezig om de Ierse zanger nog een laatste groet te brengen. Tijdens de uitvaart bracht Johnny Depp (60) een eerbetoon aan zijn dierbare vriend door een gebed van ‘vrede, liefde en vergeving’ voor te lezen. Ook Bob Geldof (72) en Paul David Hewson (62), beter bekend als Bono, lazen een gebed voor tijdens de dienst. Zanger Nick Cave (60) bracht 'A Rainy Night in Soho' ten gehore achter de piano.

Plus: Glen Hansard and Lisa O’Neill perform ‘Fairytale of New York’ as a reflection after Communion.



Can honestly say this is the first time I’ve ever seen dancing in the aisles at a funeral… pic.twitter.com/FhVx8dzPXp