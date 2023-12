Pierre van Hooijdonk vindt vrouwelijke coaches in het mannenvoetbal ongeloofwaardig: “Hoeft voor mij niet”

Pierre van Hooijdonk (54) krulde vroeger vrije trappen uit schier onmogelijke posities in de kruising voor Feyenoord, Celtic en Fenerbahçe, maar nu zit hij op zondagavond zijn ongefundeerde meningen over voetbal te verkondigen bij de NOS. De voetbalanalist gooit de knuppel in het hoenderhok in een discussie met international Sherida Spitse over de mogelijkheid van vrouwelijke trainers in het mannenvoetbal.

De voetbalwereld is een haantjeswereld. Ik kan me niet voorstellen dat Sarina Wiegman (Nederlandse bondscoach van Engeland) in de kleedkamer stapt bij een team met gasten als Rafael van der Vaart...”

Mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen

“Waarom niet? Nou, dan vraag ik me af of jij wel eens in een kleedkamer hebt gezeten”, vervolgt Van Hooijdonk. “We mogen het toch zeggen? Het gaat mij om een stukje geloofwaardigheid dat je moet hebben ten opzichte van je spelersgroep. Ik zeg niet dat ze geen geloofwaardigheid hebben, maar wel minder dan een man. Het gaat er mij niet om wie er beter is, maar het is gewoon hoe het is.”

“Alles moet doorbroken worden tegenwoordig. Ik denk dat het in veel zaken in de maatschappij zeker kan en ook al gebeurt, maar een vrouwelijke hoofdtrainer in de hoogste klasse... Ik denk dat je dan echt onderschat wat dat gaat geven bij uitwedstrijden, met het publiek. Het hoeft voor mij ook niet te gebeuren. Vrouwen en mannen zijn gelijk voor mij, maar ik geef alleen maar aan wat voor effect het zou hebben op de voetbalwereld. De voetbalwereld is niet de maatschappij.”

Bekijk hieronder het fragment uit NOS Studio Voetbal: