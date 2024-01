Voetbalcoach Jürgen Klopp stopt na negen jaar bij Liverpool: “I’m running out of energy”

Jürgen Klopp (56) vertrekt deze zomer bij Liverpool. Na negen seizoenen is het genoeg geweest, maakte de Duitse coach bekend in een interview op de clubkanalen van de Engelse topclub. “Ik kan het begrijpen dat dit voor veel mensen een shock zal zijn.”

Klopp volgde Brendan Rodgers op in oktober 2015. Hij werkte daarvoor jarenlang als coach bij FSV Mainz 05 (270 wedstrijden van 2001 tot 2008) en Borussia Dortmund (319 wedstrijden van 2008 tot 2015). Hij werkt bij Liverpool samen met de Nederlandse internationals Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo.

“Ik kan het uitleggen, of in ieder geval proberen. Ik hou van absoluut alles bij deze club, van deze stad, van deze supporters, van mijn team, van mijn staf. Toch weet ik dat dit de juiste beslissing is, eentje die ik moet nemen. Hoe zal ik het zeggen? I'm running out of energy", zegt een geëmotioneerde Klopp, die al 466 wedstrijden coach is van Liverpool en zo ongeveer alle mogelijke prijzen won met The Reds.

“Het is nu geen probleem, maar het is wel iets waar ik langer tegenaan loop. Ik wist dat dit moment er ooit van moest gaan komen. Na alle mooie momenten die we samen hebben beleefd is het wederzijdse respect en de liefde enorm gegroeid. Het enige wat ik daarom kan doen is jullie de waarheid vertellen.”

De geruchtenmolen draait na het delen van de video op X meteen al op volle toeren. Gaat hij na de zomer naar Barcelona of Real Madrid?