Zien: Activisten gooien soep naar Mona Lisa: “Wij eisen gezond en duurzaam eten”

Milieuactivisten hebben een flinke portie soep richting de Mona Lisa gegooid. Het Louvre in Parijs meldt dat het wereldberoemde schilderij beschermd is door een laag glas, en dat het vloeibare voedsel daarop terecht is gekomen.

Op videobeelden die via sociale media worden verspreid, is te zien hoe twee actievoerders soep gooien, onder de houten balustrade door kruipen en protestleuzen roepen in het Frans. De vrouwen schreeuwen dat ze demonstreren voor 'gezond en duurzaam eten'.

Het schilderij van Leonardo da Vinci is al meerdere malen het doelwit geweest van vandalisme. Zo werd in mei 2022 een slagroomtaart naar de Mona Lisa gegooid. In augustus 2009 gooide een toerist een kopje thee naar het doek, waardoor de glazen vitrine verbrijzelde. Sinds een man in 1956 een steen naar het portret gooide en het beschadigde, hangt het achter glas.