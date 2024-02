Gamificatie in het huishouden: Zo krijg je je kinderen (en jezelf) fanatiek aan het stofzuigen

Sommige mensen vinden het heerlijk om de stofzuiger aan te jakkeren en alle hoekjes van het huis regelmatig van stof en vuil te ontdoen. Maar voor de meesten is het een taakje dat vooruitgeschoven wordt tot het moment dat het echt nodig is, bijvoorbeeld omdat er bezoek over de vloer komt. Hoe kun je huishoudelijke taken leuker en uitdagender maken?

Het sleutelwoord is gamificatie. Waarom zou je geen spelelementen toevoegen aan het saaie baantjes trekken met de stofzuigermond? Met behulp van een VR Headset of Smart Glasses is het mogelijk om een virtual reality-laagje over de vloer van je huis heen te leggen (augmented reality).

De beelden spreken voor zich. Verzamel gouden munten, haal een 100 procent-score, geef de vloer een andere kleur, en vang de kleurige monsters:

Okey, never going to stop cleaning



pic.twitter.com/AGuWHCGAvV — Linus (●ᴗ●) (@LinusEkenstam) February 1, 2024