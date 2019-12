‘Die tsunami aan dementie komt er helemaal niet’

Het apocalyptische beeld van een samenleving in de ban van honderdduizenden demente hoogbejaarden is volgens hoogleraar Marcel Ole Rikkert van het Radboud UMC overdreven.

‘Het beeld bestaat dat we niets zijn opgeschoten doordat er nog geen pil is tegen de ziekte van Alzheimer. Maar dat is een heel beperkte visie. In werkelijkheid hebben we echt grote stappen gezet, in het begrijpen van het ziekteproces, in de diagnostiek, in het begeleiden van mensen,’ zegt hij tegen het FD. En dat helpt al behoorlijk.

“Ouderen in westerse landen hebben in leeftijd-specifieke gevallen nu 20% tot 30% minder kans op de ziekte van alzheimer. Dus een 80-jarige had in 1980 een 20% tot 30% grotere kans om dementie te krijgen dan nu het geval is.’

‘Ik denk dat die tsunami aan dementie er niet komt. Want de opmars van alzheimer gaat veel minder snel dan eerder was voorspeld. De curve vlak af. We zien een soort stabilisatie. Die tsunami komt er in ieder geval niet in de leeftijdsklasse waarvoor die is voorspeld. Hij wordt kleiner en hij komt later.’