Bekijk nu hoe spectaculaire bloempatronen ontstaan bij menging bacteriën

Per toeval hebben wetenschappers een bijzondere ontdekking gedaan: als je verschillende bacteriën met elkaar mengt, verspreiden ze zich in een prachtige bloemvorm.

De E.coli-bacterie groeit langzaam in klonten. De Acinetobacter-bacterie, die bij een kwart van de mensen op de huid voorkomt, beweegt snel en verspreidt zich in alle richtingen tot in 24 uur tijd het hele petrischaaltje vol is. Maar wat gebeurt er als je ze mengt? Dan gebeurt er iets moois. Ze komen samen om vanaf het midden van het schaaltje gelijkmatig naar buiten toe te groeien in de vorm van bloemblaadjes.

“We mengden deze twee bacteriesoorten eigenlijk voor een ander project, maar op een ochtend ontdekte ik een mysterieus bloemenpatroon in het petrischaaltje waar ik een dag eerder een druppeltje van het mengsel had geplaatst,” legt biofysicus Liyang Xiong van de universiteit van Californië uit. “De schoonheid van het patroon raakte me en ik begon me af te vragen hoe bacteriële cellen kunnen interacteren en zo kunstenaars worden.”

Hetzelfde effect ontstaat als je twee andere bacteriën mengt, waarvan er één beweeglijk is en de ander niet-beweeglijk. De ontdekking is niet alleen leuk om naar te kijken, maar heeft ook nut. Het helpt wetenschappers de complexe patronen te begrijpen van bacteriekoloniën in het wild.

Ook vormen bacteriën soms een groot probleem voor medische apparaten en implantaten, zoals pacemakers en katheters. Door de verspreidingspatronen te bestuderen kunnen manieren worden bedacht om dit op te lossen.

Bekijk de indrukwekkende beelden: