Iets in het heelal stuurt signalen naar de aarde iedere 16 dagen

Ergens ver weg, aan de rand van een ander sterrenstelsel zend Iets radiosignalen uit, in een cyclus van telkens 16 dagen. Wetenschappers vragen zich af: wat. Of Wie?

Dit is de eerste keer dat een radiosignaal van ver weg – 500 miljoen lichtjaar van de aarde – er een regelmaat en herhaling op nahoudt. Dat intrigeert de wetenschap.

Radiobronnen van uit het heelal worden sinds 2007 regelmatig ontdekt. Maar tot nu toe zijn dat bronnen die in ‘burst’ uitzenden, soms eenmalig, soms herhaaldelijk. Het is voor astronomen een raadsel waar de korte, hevige uitbarstingen van radiostraling vandaan komen. Hoewel deze uitbarstingen maar eenduizendste van een seconde duren, zijn er tot nu toe al honderden gedetecteerd. Van slechts vier radiosignalen is de exacte bron bekend.

Maar FRB 180916.J0158 + 65 heeft een regelmatige cadans. Gaan we meer van horen