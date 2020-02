Wetenschappers ontdekken mysterieuze ‘spookpopulatie’ van oude mensensoort

Er heeft waarschijnlijk nog een heel andere mensensoort rondgelopen op aarde. Wetenschappers spreken van een ‘spookpopulatie’ die een half miljoen jaar geleden in West-Afrika bestond. Hun genen dragen wij nog altijd in ons.

Sporen van de mysterieuze voorvaderen doken op toen onderzoekers het genoom van West-Afrikaanse volkeren bestudeerden. Tot een vijfde van hun DNA bleek afkomstig van deze onbekende oude mensensoort.

Genetici vermoeden dat tienduizenden jaren geleden de voorouders van moderne West-Afrikanen kruisten met de nog onbekende archaïsche mensen, net als oude Europeanen ooit mengden met neanderthalers.

“Alle West-Afrikanen die we bestudeerden hebben DNA geërfd van deze onbekende oude populatie,” zegt Sriram Sankararaman van de University of California in Los Angeles.

Ooit bestonden er op de wereld vele soorten en subsoorten van de mens. Als ze elkaar tegenkwamen, paarden ze vaak. Het resultaat is dat moderne Europeanen genen van neanderthalers hebben, terwijl Australiërs bijvoorbeeld DNA bezitten van de Denisovans, een andere oude mensensoort.

Er bestond al langer een vermoeden dat er nóg een mensenpopulatie heeft rondgelopen in Afrika, maar bewijs daarvoor was er nooit. Na bestudering van de genen van mensen in Nigeria, Sierra Leone en Gambia is dat er wel. “Ze hebben een substantiële invloed gehad op het genoom van hedendaagse mensen,” vertelt Sankararaman aan The Guardian. “Ze zijn goed voor 2 tot 19 procent van het DNA.”

De bevindingen zijn nog niet definitief, maar de wetenschappers schatten dat de spookpopulatie zich tussen 360.000 en 1 miljoen jaar geleden afsplitste van moderne mensen en neanderthalers. De groep van misschien 20.000 personen kruiste met West-Afrikanen zo’n 124.000 jaar geleden.