Kans om aan corona dood te gaan stuk kleiner dan we dachten

Een groep wetenschappers heeft alle beschikbare cijfers bij elkaar gezet en is tot de conclusie gekomen dat de kans om te sterven als gevolg van corona veel kleiner is dan aanvankelijk gedacht. Volgens een artikel dat zijn schreven in de Lancet sterft 0,66 procent van mensen die besmet raken. Dat is vijf keer lager dan de 3 procent die veel genoemd is, maar nog altijd 6 keer meer dan aan de griep.

De kans om aan de ziekte te overlijden, verschilt volgens de nieuwe cijfers ook enorm per leeftijdsgroep: van de besmette 80-plussers overlijdt 7,8 procent aan het virus, bij jonge kinderen is dit één op 50 duizend.