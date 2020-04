Wie geld heel belangrijk vindt, is vaker eenzaam (en dus ongelukkig)

Wie zijn eigenwaarde laat afhangen van financieel succes voelt zich vaker eenzaam. Dat bleek al uit eerder onderzoek. Een nieuwe studie van Harvard verklaart waarom dat zo is: het heeft vooral te maken met de tijd die het kost om rijk te worden.

“Als mensen hun eigenwaarde baseren op financieel succes ervaren ze vaak hoge druk en een gebrek aan autonomie. Dat wordt in verband gebracht met negatieve sociale gevolgen,” legt onderzoeker Lora Park uit aan Science Daily.

“Als je veel druk voelt om financiële doelen te behalen ga je heel hard werken en dat gaat ten koste van tijd die je had kunnen besteden aan je naasten. Juist het gebrek aan tijd voor geliefden wordt in verband gebracht met gevoelens van eenzaamheid en isolatie,” aldus mede-onderzoeker Deborah Ward.

De bevindingen, die zijn gepubliceerd in vakblad Personality and Social Psychology, benadrukken het belang van sociale netwerken en persoonlijke relaties voor een goede geestelijke gezondheid. Ook als ze doelen willen behalen moeten mensen hun sociale contacten goed onderhouden, stellen de onderzoekers.

“Depressies en angsten worden gelinkt aan isolatie. Dat zien we ook nu we door de coronacrisis moeilijk contact kunnen hebben met anderen. Deze sociale connecties zijn belangrijk. We hebben ze als mens nodig om ons veilig, gelukkig en geestelijk gezond te voelen. Maar de tijd die nodig is om financieel succesvol te worden gaat ten koste van tijd met familie en vrienden,” klinkt het.

De onderzoekers vergeleken 2.500 deelnemers van vijf verschillende studies. “We zien de bevindingen als verder bewijs dat mensen die hun eigenwaarde baseren op geld druk voelen om meer financieel succes te vergaren en dat is gelinkt aan slechtere relaties met anderen.”