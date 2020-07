Spaanse studie: Groepsimmuniteit vrijwel onmogelijk

Spaanse onderzoekers betwijfelen ten zeerste of groepsimmuniteit een haalbare strategie is om de coronapandemie te stoppen. Uit de grootste studie tot nu toe blijkt dat er nog veel te weinig mensen antistoffen hebben aangemaakt tegen het virus.

Meer dan 60.000 Spanjaarden zijn onder de loep genomen. Slechts 5 procent van hen had antistoffen in het lichaam, schrijft vakblad The Lancet. In de kuststreken was dat zelfs maar 3 procent. Om ook maar enigszins te kunnen spreken van groepsimmuniteit is een besmettingsgraad van tenminste 60 procent nodig. Pas dan zijn mensen die het virus niet hebben gehad beschermd.

“Hoewel Covid-19 Spanje zwaar heeft getroffen, blijft de besmettingsgraad laag en duidelijk onvoldoende voor groepsimmuniteit,” zo schrijven de onderzoekers. “Dit kan niet worden bereikt zonder dat er grote aantallen doden vallen en het gezondheidssysteem totaal wordt overbelast.” Ze vervolgen: “In deze situatie zijn afstand houden en contactonderzoek absoluut noodzakelijk om de epidemie onder controle te houden.”

Er zijn kleinere studies uitgevoerd in China en de VS. “Ook daar zijn de conclusies dat het grootste deel van de bevolking nog niet is blootgesteld aan het coronavirus, zelfs in zwaar getroffen regio’s,” klinkt het nog in The Lancet.