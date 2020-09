Wetenschappers onder de indruk van spectaculaire foto van Jupiter

NASA deelde vrijdag een bijzonder indrukwekkend kiekje van de planeet Jupiter. Ruimtetelescoop Hubble wist de gasreus, die op minstens 588 miljoen kilometer van de Aarde staat, zelfs vast te leggen met een van zijn manen op de achtergrond.

Linksachter op de spectaculaire foto is ijsmaan Europa te zien, waarvan wordt vermoed dat er onder de ijskorst een vloeibare oceaan schuilgaat. Meest opvallend is echter de grote rode vlek op Jupiter zelf, die al sinds de eerste waarneming uit 1930 is te zien. Het gaat om een gigantische storm die waarschijnlijk al eeuwenlang door de atmosfeer van de planeet raast. Alleen die storm al is groter dan de Aarde.

Onder de rode vlek is een witte vlek te zien, een storm genaamd Oval BA. Die was in 2006 nog heel rood, maar is dus nu veel lichter van kleur. Op het noordelijk halfrond is een langgerekte witte vlek te zien. Ook dit is een storm, weet NASA te melden.