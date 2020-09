Alleen maar goed nieuws over Leids coronavaccin: ‘Eén dosis is genoeg’

Het gaat de goede kant op met het coronavaccin dat door het Leidse Janssen Vaccines is ontwikkeld. Kon niet beter zelfs. ,,Tot nu toe krijgen we alleen maar goed nieuws”, zegt viroloog Hanneke Schuitemaker in het AD.

Ouderen

Onder leiding van Schuitemaker ontwikkelde Janssen Vaccines, onderdeel van ‘s werelds grootste farmaceut Johnson & Johnson, een vaccin dat succesvol door de eerste onderzoeksfase kwam en nu getest wordt op 60.000 mensen. ,,We zien dat de proefpersonen het vaccin goed verdragen”, vertelt Schuitemaker. 98 procent bouwde genoeg antistoffen op om het virus te kunnen neutraliseren. ,,Dat lijkt ook te gelden voor de eerste groep ouderen in de studie, hun immuunrespons lijkt vergelijkbaar met die van jongeren.”

En de resultaten zijn op meer vlakken hoopgevend. ,,Wat verder heel goed nieuws is, is dat één dosis van het vaccin genoeg immuunrespons blijkt te geven. Dat hadden we bij de proeven op apen al gezien, maar dat zien we nu dus ook bij mensen.”

Veiligheid

Sommige mensen zijn bang dat de veiligheidsprocedures worden ingekort omdat er zoveel haast is bij de ontwikkeling van een vaccin. Dat ontkent Schuitemaker ten stelligste. ,,Ik kan met volle overtuiging zeggen dat er bij het ontwikkelen van de vaccins geen enkele bocht wordt afgesneden, als het gaat om veiligheid. Er hoeft in het eerste stadium van de dierproeven maar één muis glazig uit zijn ogen te kijken, of alle signalen gaan bij ons op rood.”

,,Wat ik kan zeggen, is dat we nergens op bezuinigen, integendeel. We investeren juist veel meer, al onze mensen zijn aan het werk om dit vaccin te ontwikkelen. De risico’s zijn financieel, doordat we honderden miljoenen doses vaccin produceren die misschien niet blijken te werken. Maar risico’s nemen met veiligheid, dat zullen we nooit doen.”