Hoe Jupiter ervoor zorgde dat Venus onbewoonbaar werd

Venus wordt soms het tweelingzusje van de aarde genoemd, onder andere omdat beide planeten ongeveer even groot zijn. En het had gekund dat de nu bloedhete planeet bewoonbaar was geweest als Jupiter zich er niet mee had bemoeid.

Doordat de grootste planeet van ons zonnestelsel in zijn vroege jaren dichter naar de zon bewoog en daarna weer er vandaan, vernietigde hij met zijn sterke zwaartekracht de aard-achtige omstandigheden op Venus. Dat schrijven onderzoekers in het Planetary Science Journal.

Venus is de tweede planeet vanaf de zon en heeft nu een oppervlaktetemperatuur van 471 graden Celsius. Dat betekent dat het er heter is dan op Mercurius, hoewel die planeet dichterbij de zon staat.

Volgens de onderzoekers van de University of California heeft de beweging van Jupiter er versneld toe geleid dat Venus een onbewoonbare planeet werd. ,,Toen Jupiter migreerde, kreeg Venus te maken met fases van opwarming en afkoeling en verloor steeds meer water in de atmosfeer”, zegt astrobioloog Stephen Kane.

Jupiter duwde op een zeker moment Venus te ver richting de zon, waardoor het klimaat dramatisch veranderde. De massa van Jupiter is 2,5 keer zo groot als alle planeten in ons zonnestelsel bij elkaar. Het geeft de gasreus de kracht om omringende planeten uit hun baan te drukken.

Een studie die onlangs verscheen, ontdekte dat Venus miljarden jaren lang stabiele temperaturen kende en vloeibaar water had. Nu is het een dode planeet met een giftige atmosfeer die 90 keer dikker is dan die van de Aarde. Er is wel het giftige fosfine in de atmosfeer aangetroffen dat mogelijk wijst op enige aanwezigheid van leven.