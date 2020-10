Grote Britse studie: Aantal antilichamen neemt af bij coronapatiënten zonder symptomen

Er is nog veel onduidelijk over hoe het immuunsysteem precies reageert op een coronabesmetting, maar het lijkt erop dat de hoeveelheid antilichamen sneller afneemt bij mensen die geen symptomen hebben dan bij wie wel klachten heeft na besmetting.

Dat blijkt uit een dinsdag verschenen studie van Imperial College London onder honderdduizenden Britten. Ook bleek dat 18- tot 24-jarigen minder snel antilichamen verloren dan 75-plussers. In totaal nam het aantal mensen met vastgestelde antilichamen binnen enkele maanden met meer dan een kwart af. De studie geeft aanwijzingen dat de immuunreactie tegen Covid-19 langzaam afzwakt na besmetting.

Maar de onderzoekers waarschuwen dat meer onderzoek nodig is om te achterhalen wat dit betekent voor de immuniteit tegen het virus op de lange termijn. “Deze hele grote studie toont aan dat het aantal mensen met detecteerbare antilichamen na verloop van tijd afneemt,” aldus onderzoeker Helen Ward. “Maar we weten nog niet of dat betekent dat mensen ook opnieuw besmet kunnen raken.”