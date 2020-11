Studie: bijna een op de vijf coronapatiënten krijgt psychische aandoening

Bijna een op de vijf coronapatiënten krijgt binnen drie maanden na de positieve test een psychische aandoening, zoals depressie, slapeloosheid, een angststoornis en zelfs dementie. Dat blijkt uit een studie van Oxford, waarover The Guardian schrijft.

Het verband gold ook andersom: mensen met psychische ziekten hadden 65 procent meer kans om besmet te worden met Covid-19, ook na correctie voor factoren als leeftijd, geslacht en aanwezige ziektes. Een psychiatrische aandoening zou aan de lijst van risicofactoren voor Covid-19 moeten worden toegevoegd, vinden de onderzoekers.

De analyse is gebaseerd op data van 70 miljoen Amerikanen, waaronder meer dan 62.000 mensen met een coronabesmetting, die niet naar het ziekenhuis hoefden.

Dementie

Vooral zorgwekkend was de verdubbeling van het aantal dementiediagnoses in de drie maanden nadat mensen positief waren getest. Het zou kunnen dat een bezoek aan een ziekenhuis of arts ook andere ziekten, zoals dementie aan het licht brengt, benadrukt Paul Harrison, psychiatrieprofessor aan Oxford.

“Dat gezegd hebbende…het is niet onwaarschijnlijk dat het coronavirus bij sommige mensen effect heeft op de hersenen en zo neurologische symptomen en problemen veroorzaakt,” aldus Harrison. Volgens hem is meer onderzoek nodig om oorzaak en gevolg vast te stellen. “We moeten het verband niet over-interpreteren.”

Het is niet de eerste studie die suggereert dat het coronavirus impact kan hebben op de hersenen. In juli publiceerden neurologen over hersenontstekingen, beroertes en zenuwschade bij 40 coronapatiënten.