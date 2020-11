Ons immuunsysteem is vermoedelijk ‘s nachts en in de winter minder sterk

Ons immuunsysteem is waarschijnlijk niet altijd even krachtig, ontdekten onderzoekers. Het lijkt bijvoorbeeld ‘s nachts en in de winter minder sterk, wat zou kunnen verklaren waarom we vaker ziek worden als het koud is buiten.

“Het is al eeuwen bekend dat mensen meer virussen oplopen in de winter, maar waarom dat zo is, is nog steeds niet volledig duidelijk,” zegt hoofdonderzoeker dr. Cathy Wyse van het Royal College of Surgeons in Ierland. Ze analyseerde data van bijna 330.000 Britten.

Samen met haar team vond ze fluctuaties in het aantal witte bloedlichaampjes en andere ontstekingsmarkers afhankelijk van het tijdstip of seizoen. Het suggereert dat onze immuunreactie niet altijd even sterk is. De variaties hadden niets te maken met verschillen in leefstijl of vitamine D-levels.

Het is niet de eerste studie die tot een dergelijke conclusie komt. Eerder is al aangetoond dat de griepprik beter werkt als hij in de ochtend wordt toegediend in plaats van in de middag. “Het zou kunnen betekenen dat je het coronavaccin ook beter ‘s ochtends kunt krijgen,” aldus de onderzoekers.

Een verklaring voor het verschil is er wel. “De simpelste uitleg is dat ons immuunsysteem beter is in het herkennen en aanvallen van ziektekiemen overdag, omdat mensen dan de meeste kans hebben om in contact te komen met een pathogeen,” zegt dr. John O’Neill van de universiteit van Cambridge in The Guardian.

De bevindingen zijn een belangrijke bevestiging van de rol die ons bioritme speelt in onze gezondheid, zegt ook professor Tami Martino van de University of Guelph in Ontario, Canada in de Britse krant. “Vanuit een leefstijlperspectief kan dit begrip van ons bioritme ons helpen bij ons gedrag door bijvoorbeeld ‘s nachts en in de winter onze activiteit te beperken, zodat we blootstelling aan ziektekiemen minimaliseren op de momenten dat we het minst veerkrachtig zijn.”