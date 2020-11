Veganisten lopen veel meer kans op botbreuken

Veganisten zouden volgens recent onderzoek 43 procent meer kans hebben op botbreuken. Vooral een gebroken heup komt veel vaker voor bij mensen met een plantaardig voedselpatroon.

Dat schrijven onderzoekers van de universiteit van Oxford in vakblad BMC. Tienduizenden volwassenen werden vanaf de jaren 90 gevolgd. Ze vulden vragenlijsten in over hun eetgewoonten en werden verdeeld in vegetariërs, veganisten, vleeseters en pescotariërs (die alleen vis eten). Per duizend deelnemers waren er 19,4 keer meer botbreuken bij de veganisten.

Het duidt er mogelijk op dat ze te weinig calcium en eiwitten binnen krijgen. “Vroegere studies hebben aangetoond dat een laag BMI het risico op gebroken heupen verhoogt en dat lage calcium- en eiwitgehalten gelinkt zijn aan een slechtere botkwalieit. Dit onderzoek maakt nu duidelijk dat ook de andere lichaamsdelen van veganisten kwetsbaarder zijn”, aldus hoofdonderzoeker Tammy Tong.

Zorg je dat je eiwitgehalte op peil is dan kan een plantaardig dieet ook gezond zijn. Tong: “Tegenover de verhoogde kans op botbreuken staat dat een goed gebalanceerd plantaardig dieet het risico op hartaandoeningen en diabetes kan verkleinen. Het komt er dus op aan om de voordelen en de risico’s goed tegen elkaar af te wegen.”