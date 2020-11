Experts twijfelen over Oxfordvaccin: zijn de resultaten opgepoetst?

Uitgerekend over het Oxfordvaccin rijzen nu vragen. Het veelbelovende Europese middel dat ons moet beschermen tegen het coronavirus werkt mogelijk minder goed bij ouderen. Ook een ordinaire doseringsfout roept vragen op.

Door die fout kregen sommige groepen proefpersonen een volledige dosis van het vaccin terwijl andere slechts een halve dosis kregen. En juist de groep proefpersonen bij wie de effectiviteit van de bepaalde dosis over de 90 procent bedroeg, bleek geen 55-plussers te bevatten. Werkte het middel dus zo goed door de andere dosering of simpelweg omdat er geen ouderen in de groep zaten?

Tweede probleem is dat AstraZeneca de onderzoeksresultaten bij elkaar heeft geschraapt bij verschillende leeftijdsgroepen die verschillende doseringen kregen, waar Moderna en Pfizer zich zorgvuldig aan de vastgestelde wetenschappelijke regels hielden. Onduidelijk is welke cijfers AstraZeneca heeft opgeteld om tot de klinkende resultaten te komen, concluderen critici die de details van het onderzoek bestudeerden.

Immunoloog en RIVM-vaccinwatcher Cécile van Els begrijpt de kritiek. “Het is zelfs nog onduidelijk welke aantallen er eigenlijk bij horen. Het is de vraag of het allemaal wel statistisch significant is, of dat er sprake kan zijn van toeval.” Wel benadrukt ze dat bij kleinere groepen oudere proefpersonen waarover AstraZeneca vorige week publiceerde het middel wel degelijk werkte. “Maar er moeten nu harde data komen in die leeftijdssubgroepen. En dat is nog wel een lange weg”, zegt ze in de Volkskrant.