Nucleair aangedreven ruimteschip kan reistijd naar Mars halveren

Het zou een revolutie kunnen worden in de ruimtevaart: door het gebruik van nucleair aangedreven motoren kan de reistijd naar Mars halveren. Een samenwerking tussen Rolls Royce en de Britse Space Agency moet dat mogelijk maken.

De met kernenergie aangedreven motoren zouden ervoor kunnen zorgen dat astronauten in drie tot vier maanden op Mars staan. Dat is twee keer zo snel als wat nu mogelijk is met de krachtigste chemische motoren. Zo kan de mens in de komende decennia dieper doordringen in het heelal.

Dr Graham Turnock, de baas van UK Space Agency, zegt dat het gebruik van kernenergie in de ruimte ‘een gamechanger is die in de toekomst ruimtemissies mogelijk maakt die ons naar Mars brengen en verder’.

“Deze studie helpt ons om het opwindende potentieel van ruimtevaart op atoomenergie beter te begrijpen en om te achterhalen of deze nieuwe technologie ons kan helpen om sneller en verder door de ruimte te reizen dan ooit te voren,” aldus Turnock.

De Britse overheid hoopt dat de nucleaire technologie de ruimtevaart kan transformeren door ruimtevaartuigen van genoeg energie te voorzien als ze verder van de zon vandaan reizen en niet in staat zijn om gebruik te maken van zonne-energie.