Europeanen twitterden al volop over droge hoest vóór corona uitbrak

In Europa twitterden mensen begin januari 2020 al over droge hoest en longontsteking. Dat was nog voor bekend werd dat het coronavirus in de EU was uitgebroken.

Statisticus Milena Lopreite van de universiteit van Calabrië analyseerde samen met collega’s meer dan 890.000 tweets van 570.000 twitteraars in zeven Europese landen. Ze scanden de berichten op de woorden ‘longontsteking’ en ‘droge hoest’ en vergeleken het gebruik van die termen met eerdere winters. In de meeste landen werd er in de winter van 2019-2020 significant meer getwitterd over deze klachten dan andere jaren.

In Italië duidden de twitterberichten in de eerste weken van 2020 op serieuze virusuitbraken, terwijl de eerste officiële besmetting van 20 februari dateert. In Frankrijk was een soortgelijk patroon te zien. Ook in Spanje, Polen en het Verenigd Koninkrijk kon je op Twitter de uitbraak zien aankomen, twee weken voor de eerste geregistreerde gevallen. Vooral in de regio’s, die echte virusbrandhaarden waren, verschenen er op Twitter al veel eerder berichten over typische coronasymptomen.

De bevindingen, die in vakblad Scientific Reports zijn beschreven, maken duidelijk hoeveel tijd er kan zitten tussen de eerste besmettingen bij een nieuwe ziekte en het moment dat we daadwerkelijk een uitbraak vaststellen.