Kinderen verspreiden Britse variant meer dan gewone virus

Weinig coronatopics zoveel besproken als de besmettelijkheid van kinderen. Gisteravond concludeerde premier Rutte nog dat de scholen open kunnen, omdat kinderen weinig bijdragen aan de verspreiding van het virus. Maar het lijkt er wel op dat ze de Britse variant meer verspreiden dan het oorspronkelijke virus.

In het OMT-advies over de uitbraak in Lansingerland: “Het Lansingerland-schoolonderzoek toont dat kinderen besmet kunnen raken en, waarschijnlijk vaker dan na besmetting met de klassieke variant, ook klachten ontwikkelen. Deze klachten zijn over het algemeen milder dan die bij volwassenen. Besmette kinderen kunnen het virus doorgeven binnen een huishouden en ook op school, en waarschijnlijk mede doordat zij vaker klachten ontwikkelen, gaat die doorgifte wat sneller en uitgebreider dan bij het klassieke wildtypevirus; dit resulteert in een toegenomen Rt-waarde.”

De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC concluderen dat als het coronavirus bij minstens twee mensen in een huishouden werd vastgesteld, ‘kinderen met de Britse variant vaker de personen waren die het virus mee naar huis hadden genomen en de anderen hadden besmet.’