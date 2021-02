Oudste bierbrouwerij ter wereld opgegraven: duizenden jaren voor Christus maakten ze al bier

Bier brouwen is niet voorbehouden aan Heineken en consorten, de oude Egyptenaren wisten ook al hoe dat moest. Archeologen hebben in Egypte namelijk een bierbrouwerij blootgelegd, die ergens tussen 3150 en 2613 voor Christus in gebruik was.

Op 450 kilometer ten zuiden van Caïro, bij een oude begraafplaats in de woestijn, ontdekte een internationaal team van archeologen van onder meer Princeton University acht enorme stukken grond van 20 meter lang en 2,5 meter breed. In ieder stuk zaten ongeveer twee rijen van in totaal 40 bassins van aardewerk. Daarin werd een mengsel van graan en water opgewarmd om bier te maken.

Het fabriekje werd gebruikt om tijdens koninklijke rituelen mensen van bier te voorzien. Waarschijnlijk was het Koning Narmer, die tussen 3150 en 2613 voor Christus genoot van een glaasje uit deze brouwerij.